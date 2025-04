Ilgiorno.it - “Da quattro anni chiudo gli occhi e rivedo quella scena”: motociclista a processo per la morte della moglie in un incidente

Arcore (Monza e Brianza), 14 Aprile 2025 – "Sonocheglie mi vedo davanti questa. La strada era libera e io la facevo spesso, sono di Arcore e sapevo che all'altezza del benzinaio iniziava il paese e quindi ho rallentato. Dall'altro lato arrivava l'auto. Il conducente ha messo la freccia e avrebbe potuto svoltare mille volte, ma l'ha fatto proprio mentre io mi sono deciso a passare". A parlare è Andrea Brambilla, 40enne commerciante ambulante che l'8 maggio del 2021 era alla guidamotocicletta Bmw del fratello e trasportava laFrancesca Fumagalli, 31, di Casatenovo, operatrice sanitaria e madre dei suoi due figli piccoli quando in via San Martino ad Arcore si è scontrato contro una Fiat 500 L che svoltava a sinistra. In quell'suaè morta e ora lui si trova imputato in unal Tribunale di Monza di concorso in omicidio stradale con l'automobilista, un 29enne di Lissone che ha già patteggiato la pena.