Pallanuoto le convocate dell’Italia per le Finali di World Cup Setterosa ringiovanito dopo Parigi

Setterosa vola in Cina per affrontare questo weekend la fase finale della World Cup 2025 di Pallanuoto femminile, primo grande appuntamento della stagione in programma da venerdì 18 a domenica 20 aprile. Le Azzurre, reduci da un deludente sesto posto alle Olimpiadi di Parigi 2024, sfideranno ai quarti la Grecia con all'orizzonte una possibile semifinale contro una tra Olanda e Giappone."Ci apprestiamo a disputare la Super Final cercando di fare una buona prestazione e ricevere risposte e suggerimenti per proseguire il progetto di crescita avviato quest'anno. Non abbiamo avuto molto tempo per preparare l'impegno, che rappresenta il primo appuntamento della nuova stagione, quindi dovremo concentrarci sulle cose più semplici possibili", dichiara il CT Carlo Silipo."Già il quarto di finale contro la Grecia saprà dirci tanto sulla nostra condizione; andremo ad affrontare una squadra che fa della tattica il suo punto di forza, ben preparata e che aveva fatto molto bene anche a gennaio nel turno precedente ad Alessandropoli battendo Ungheria e Australia.

