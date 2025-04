Ilrestodelcarlino.it - Rincorre la moglie e sfonda la porta di casa con un’ascia, salvata dai vicini

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 14 aprile 2025 – Non si è trattato purtroppo della scena saliente di un film thriller ma di pura e drammatica realtà. E' successo a Monte Roberto (Ancona) dove un uomo, 50 anni nella notte tra venerdì e sabato scorso, ha tentato di aggredire lando con un'ascia ladella camera da letto, dove lei si era rifugiata. La donna terrorizzata, è comunque riuscita a scappare e trovare accoglienza adei. È avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorsi a Monte Roberto (Ancona). I carabinieri hanno arrestato per maltrattamenti e lesioni un 50enne di origine macedone. La vittima dei maltrattamenti ha poi raccontato che da due anni avrebbe subito violenze fisiche dal coniuge. L'ultimo episodio è avvenuto pochi giorni fa quando il 50enne l'ha inseguita in camera, impugnando un'ascia e poi le avrebbe rotto il cellulare.