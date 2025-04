Ungheria nuova stretta Orban vieta il Pride nella Costituzione

Ilgiornale.it - Ungheria, nuova stretta: Orban vieta il Pride nella Costituzione Leggi su Ilgiornale.it Eliminato il riconoscimento legale delle persone trans. Per il governo l'emendamento è "una salvaguardia costituzionale contro le influenze ideologiche che minacciano il benessere dei bambini"

