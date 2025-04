Quotidiano.net - Mef e Retelit firmano acquisto Sparkle da Tim

Leggi su Quotidiano.net

Tim e Boost BidCo, veicolo controllato dal ministero dell'Economia e delle Finanze e partecipato da, hanno firmato l'accordo per l'dida Tim. L'enterprise value diè determinato in 700 milioni di euro. Il prezzo per la cessione sarà pari all'enterprise value, rettificato sulla base del valore dell'indebitamento netto e del capitale circolante dial closing.