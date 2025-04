La denuncia di una lettrice Strada dissestata in via Aterno da anni pericoli per i pedoni e danni alle auto

Una lettrice ci ha scritto per segnalarci la situazione di degrado del manto stradale in via Aterno: "Segnalo questo fondo dissestato da anni, dove non sono mai stati presi provvedimenti in zona Via Aterno (vicino Don Orione). Io ho subito danni alla mia autovettura due volte."

Riporta corrieredimaremma.it: Strada dissestata in via Ponte Tura mette a rischio la sicurezza dei residenti e ostacola i soccorsi - Un lettore ci ha segnalato i tanti pericoli che ormai da tempo ci sono nel percorrere la strada di via Ponte Tura. Strada che porta ad un agglomerato di case e che ogni giorno è frequentata da chi ci ...

Secondo radiogold.it: Buche e strada dissestata: la situazione a Novi - NOVI LIGURE – Continuano le segnalazioni dei lettori e dei cittadini in merito ... e in alcuni tratti occorre spostarsi più a centro strada per evitare di rovinare le gomme.