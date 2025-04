Locatelli non si dimentica del suo passato il capitano bianconero si complimenta con quella squadra per il traguardo appena raggiunto – FOTO

Locatelli non si dimentica del suo passato: attraverso i suoi canali social celebra quella conquista con un suo vecchio clubManuel Locatelli non ha dimenticato il “suo” vecchio Sassuolo. Il centrocampista della Juventus ha voluto celebrare a suo modo la promozione in Serie A dei neroverdi con la pubblicazione di una storia su Instagram. Nel contenuto si vede anche un messaggio a corredo che recita quanto segue.MESSAGGIO – «Che bello rivedervi dove meritate! Complimenti al Sassuolo per la promozione in Serie A!» Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Locatelli non si dimentica del suo passato: il capitano bianconero si complimenta con quella squadra per il traguardo appena raggiunto! – FOTO Leggi su Juventusnews24.com di Redazione JuventusNews24non sidel suo: attraverso i suoi canali social celebraconquista con un suo vecchio clubManuelnon hato il “suo” vecchio Sassuolo. Il centrocampista della Juventus ha voluto celebrare a suo modo la promozione in Serie A dei neroverdi con la pubblicazione di una storia su Instagram. Nel contenuto si vede anche un messaggio a corredo che recita quanto segue.MESSAGGIO – «Che bello rivedervi dove meritate! Complimenti al Sassuolo per la promozione in Serie A!» Leggi su Juventusnews24.com

Locatelli non si dimentica del suo passato: il capitano bianconero si complimenta con quella squadra per il. Cinque anni fa il Covid: «Bergamo non dimentica». La Toscano Racing conclude la collaborazione con il Senior Driver Michele Locatelli: “Due anni indimenticabili”. Addio alla Locanda Locatelli, parla Davide Aviano: “E’ stata un’esperienza indimenticabile”. Bruno Barbieri: "In passato non avevo un soldo in tasca, mi sono fatto da solo. A Masterchef ora siamo una famiglia". Vlahovic e Lukaku non pungono, Juve-Napoli è 0-0. Ne parlano su altre fonti

insella.it comunica: Andrea Locatelli ha superato l’esame di maturità: è riuscito a conquistare quella vittoria che inseguiva fin dal suo esordio in Superbike - Andrea Locatelli ha superato l’esame di maturità: è riuscito a conquistare quella vittoria che inseguiva fin dal suo esordio in Superbike ...

Nota di informazione.it: Locatelli: “Ho lottato con tutte le mie forze e ora devo continuare a lottare!” - Il gran giorno finalmente è arrivato, Andrea Locatelli ha superato l’esame di maturità: è riuscito a conquistare quella vittoria che inseguiva fin dal suo esordio in Superbike. C’è lui sul primo gradi ...

gpone.com riferisce: SBK, Locatelli: “Battere Toprak non è facile, ma dopo il suo sorpasso ho fatto reset” - SBK: “L’ho seguito per un po’ cercando di ritrovare il giusto feeling con l’anteriore, poi l’ho attaccato e sono andato via. Il futuro? Il desiderio di continuare con Yamaha c’è, ma mi guarderò comunq ...