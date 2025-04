Notizieaudaci.it - Uomini e Donne anticipazioni: Isabella chiude con Diego Fazio per i dettagli intimi

Leggi su Notizieaudaci.it

Registrazioni trono over: Gemmacon ArcangeloNel corso della registrazione del 13 aprile, come riferito da Lorenzo Pugnaloni, del Trono Over di, Gemma Galgani ha deciso di interrompere la conoscenza con Arcangelo, che ha rivolto il proprio interesse verso Marina. Intanto, la dama– reduce da una forte discussione con Tina Cipollari – ha troncato bruscamente la relazione con. Il motivo?avrebbe svelatomoltodella loro relazione, contrariando profondamente, volto nuovo e carattere deciso: chi è la dama che divide lo studio, nuova dama del parterre di, si è già fatta notare per il suo portamento elegante e il carattere schietto. Dopo una conoscenza con Giuseppe, naufragata per mancanza di feeling, ha cercato nuove opportunità, tra cui quella con