Guerra dei dazi Ue adotta misure anti spionaggio telefoni e pc usa e getta per missioni negli Stati Uniti

misure speciali anti-spionaggio sono state adottate dall'Ue per le missioni negli Stati Uniti: telefoni e computer portatili usa e getta per i funzionari che si recano negli Usa, forme di precauzione finora prese per missioni in Ucraina e Cina. Leggi su Fanpage.it specialisono statete dall'Ue per lee computer portatili usa eper i funzionari che si recanoUsa, forme di precauzione finora prese perin Ucraina e Cina.

