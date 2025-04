Bukele non ho il potere di restituire agli Usa Abrego Garcia

potere di restituirlo agli Usa": lo ha detto il presidente del Salvador Nayib Bukele nello studio Ovale con Donald Trump, rispondendo ad una domanda sul caso di Kilmar Abrego Garcia, il salvadoregno che l'amministrazione Trump ha ammesso di aver deportato in Salvador per errore. Ne' Trump ne' il suo segretario di stato Marco Rubio, presente nello studio Ovale, hanno manifestato l'intenzione di chiedere la restituzione di Garcia. Quotidiano.net - Bukele, non ho il potere di restituire agli Usa Abrego Garcia Leggi su Quotidiano.net "Non ho ildi restituirloUsa": lo ha detto il presidente del Salvador Nayibnello studio Ovale con Donald Trump, rispondendo ad una domanda sul caso di Kilmar, il salvadoregno che l'amministrazione Trump ha ammesso di aver deportato in Salvador per errore. Ne' Trump ne' il suo segretario di stato Marco Rubio, presente nello studio Ovale, hanno manifestato l'intenzione di chiedere la restituzione di

Bukele, non ho il potere di restituire agli Usa Abrego Garcia. Bukele, non ho il potere di restituire agli Usa Abrego Garcia. Bukele, non ho il potere di restituire agli Usa Abrego Garcia. “Il dittatore più cool del mondo” non è poi così tanto cool. Bitcoin, Miss Universo e guerra al crimine. I super poteri di Bukele in Salvador. «L’Ecuador in mano ai narcos e il potere dava la caccia a me». Ne parlano su altre fonti

ansa.it comunica: Bukele, non ho il potere di restituire agli Usa Abrego Garcia - "Non ho il potere di restituirlo agli Usa": lo ha detto il presidente del Salvador Nayib Bukele nello studio Ovale con Donald Trump, rispondendo ad una domanda sul caso di Kilmar Abrego Garcia, il sal ...

Nota di ilmanifesto.it: Nelle prigioni di Bukele «per errore». La Corte suprema non salva Abrego Garcia - Usa (Internazionale) Il giudice capo della Corte suprema John Roberts ha temporaneamente bloccato l’ordine di una giudice distrettuale, Paula Xinis, che aveva imposto al governo Trump di rimpatriare u ...

msn.com riferisce: Bitcoin e metodo Bukele non fanno svoltare l'economia di El Salvador - La gestione opaca del governo Bukele non permette di verificare quanto di quel tesoretto appartenga effettivamente allo Stato. Ma non stupisce, forse, sapendo che buona parte del progetto Bitcoin ...