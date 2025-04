Aiutò Messina Denaro durante la latitanza in carcere un amica del boss

Tgcom24.mediaset.it - Aiutò Messina Denaro durante la latitanza, in carcere un'amica del boss Leggi su Tgcom24.mediaset.it Una 40enne è accusata di favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza della pena. Decine di foto la ritraggono in compagnia del capomafia. Decisive le lettere di gelosia dell'altra amante, la maestra Laura Bonafede

Arrestata un'altra amante di Messina Denaro, Floriana Calcagno aiutò boss nella latitanza. "Ha aiutato Messina Denaro durante la latitanza", arrestata un'altra professoressa e amante del boss. Aiutò il boss Messina Denaro durante la latitanza, arrestata insegnante. «Aiutò Matteo Messina Denaro durante la latitanza», in carcere l'ennesima amica. Arrestata la prof Floriana Calcagno: aiutò Messina Denaro. "Erano amanti, grazie a lei si trasferì nel covo". Aiutò Matteo Messina Denaro durante la latitanza. Finisce in manette l'amante Floriana Calcagno. Ne parlano su altre fonti

Segnala msn.com: Chi è Floriana Calcagno, la donna che ha aiutato Matteo Messina Denaro durante la latitanza - Cinque giorni dopo l'arresto di Messina Denaro, avvenuto il 16 gennaio 2023, Calcagno si era presentata spontaneamente in Procura per rendere spontanee dichiarazioni che si sono rilevate false ...

Come scrive msn.com: Spunta un’altra amante che aiutò Messina Denaro durante latitanza, arrestata - Spunta un’altra amante che aiutò durante la latitanza Matteo Messina Denaro. È stata arrestata Floriana Calcagno, ritenuta una fiancheggiatrice del latitante, per averlo aiutato durante gli ultimi per ...

Riporta vanityfair.it: Matteo Messina Denaro, arrestata un'altra amante del boss: Floriana Calcagno lo avrebbe aiutato durante la latitanza - Insegnante di mestiere, avrebbe coperto l'esponente mafioso per anni. Era una delle figure chiave, come messaggera e non solo, degli anni di latitanza del boss ...