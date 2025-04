Scherma mondiali under 17 splendido bronzo per Nicoló Sonnessa nella spada

Nicoló Sonnessa ha conquistato la medaglia di bronzo ai mondiali under 17 in corso in Cina. Il forlivese ha disputato una gara condotta in modo impeccabile. Voleva conquistare il podio e l'ha centrato in pieno: una grandissima conferma dopo la medaglia d'argento agli europei cadetti La giornata.

