Caos al concorso per i presidi su anonimato conflitti d’interesse e tracce svelate Valanga di ricorsi il ministero promette tolleranza zero

concorso per diventare dirigente scolastico, indetto lo scorso dicembre dal ministero dell’Istruzione e del Merito per 587 posti, è finito al centro di una bufera. In molte regioni, da Nord a Sud, sono emerse gravi segnalazioni di presunte irregolarità: violazioni dell’anonimato, tracce svelate prima della prova, conflitti d’interesse tra commissari e candidati. Il tutto accompagnato da numerosi ricorsi al Tar, esposti alle autorità e diverse interrogazioni parlamentari. Il caso più eclatante arriva dalla Campania, dove la Direzione scolastica regionale ha deciso di sospendere gli orali prima ancora che iniziassero. Il ministero minaccia denunceA chiedere una relazione dettagliata è stato direttamente il ministro dell’Istruzione e del Merito che ora ha annunciato l’intenzione di «intervenire presso le sedi competenti per garantire correttezza e trasparenza delle prove». Leggi su Open.online Ilper diventare dirigente scolastico, indetto lo scorso dicembre daldell’Istruzione e del Merito per 587 posti, è finito al centro di una bufera. In molte regioni, da Nord a Sud, sono emerse gravi segnalazioni di presunte irregolarità: violazioni dell’prima della prova,tra commissari e candidati. Il tutto accompagnato da numerosial Tar, esposti alle autorità e diverse interrogazioni parlamentari. Il caso più eclatante arriva dalla Campania, dove la Direzione scolastica regionale ha deciso di sospendere gli orali prima ancora che iniziassero. Ilminaccia denunceA chiedere una relazione dettagliata è stato direttamente il ministro dell’Istruzione e del Merito che ora ha annunciato l’intenzione di «intervenire presso le sedi competenti per garantire correttezza e trasparenza delle prove».

Ricorsi e denunce, concorso presidi nel caos. Il ministro: “Tolleranza zero in caso di illeciti”. Scuola, concorso presidi nel caos tra anomalie e favoritismi: pioggia di ricorsi. Concorso dirigenti scolastici, boom di ricorsi in tutta Italia: candidati assenti tra gli ammessi e varie anomalie. Concorso presidi, pioggia di ricorsi: «Candidati esaminati da colleghi e partecipanti fantasma». Concorso presidi, ricorsi per favoritismi e conflitti d’interesse. Valditara: «Tolleranza zero». Concorso dirigenti scolastici, caos ricorsi. Valditara: “Non saranno tollerate opacità. Segnalerò personalmente eventuali illeciti”. Ne parlano su altre fonti

Come scrive repubblica.it: Scuola, il concorso presidi nel caos: ricorsi ed esposti in tutta Italia - I bocciati denunciano violazioni dell’anonimato, presunti favoritismi, conflitti d’interesse tra candidati e commissari, discriminazioni verso i disabili.

Come scrive huffingtonpost.it: Discriminazioni, anomalie, conflitto d'interessi: al concorso per preside è sempre il solito caos ricorsi - Irregolarità sono state segnalate da Nord a Sud. Pd, M5s e Avs presentano un'interrogazione a Valditara, che in una nota ha annunciato verifiche in ...

Secondo ansa.it: DirigentiScuola: 'Caos al concorso per presidi, rivedere l'accesso' - E' caos al concorso per i dirigente scolastico, con ricorsi ed esposti in tutta Italia.