Marche in arrivo bandi cultura per 25 milioni di euro

culturale, dell’arte contemporanea, degli eventi espositivi di rilievo regionale e digitalizzazione del patrimonio bibliografico e archivistico: la Regione Marche rilancia il proprio impegno a sostegno della cultura con la pubblicazione di importanti bandi per un valore complessivo che supera i 2,5 milioni di euro. Lo comunica l’assessore alla cultura Chiara Biondi.I contributi per gli interventi di valorizzazione Tra le principali misure, è di prossima uscita il bando triennale “Contributi per interventi di valorizzazione, gestione e fruizione del patrimonio culturale – Aggregazioni culturali”, che finanzia progetti promossi da enti pubblici non statali marchigiani, capofila di reti composte da almeno tre comuni. L’obiettivo è sostenere la gestione condivisa di musei, archivi, biblioteche, teatri, parchi archeologici ed edifici monumentali. Lapresse.it - Marche, in arrivo bandi cultura per 2,5 milioni di euro Leggi su Lapresse.it Valorizzazione del patrimoniole, dell’arte contemporanea, degli eventi espositivi di rilievo regionale e digitalizzazione del patrimonio bibliografico e archivistico: la Regionerilancia il proprio impegno a sostegno dellacon la pubblicazione di importantiper un valore complessivo che supera i 2,5di. Lo comunica l’assessore allaChiara Biondi.I contributi per gli interventi di valorizzazione Tra le principali misure, è di prossima uscita il bando triennale “Contributi per interventi di valorizzazione, gestione e fruizione del patrimoniole – Aggregazionili”, che finanzia progetti promossi da enti pubblici non statali marchigiani, capofila di reti composte da almeno tre comuni. L’obiettivo è sostenere la gestione condivisa di musei, archivi, biblioteche, teatri, parchi archeologici ed edifici monumentali.

Cultura, arte e innovazione: in arrivo bandi per un valore di oltre 2,5 milioni di euro. Il primo portale d'informazione delle Marche. Politiche giovanili, pubblicato il bando ‘Trama’: l'arte racconta le Marche. Finanziamenti Invitalia 2025: i bandi con contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato. Borse di studio scuole superiori 2024/2025: il bando della Regione Marche. Marche: si apre il bando a sostegno delle produzioni audiovisive. Ne parlano su altre fonti

picusonline.it comunica: Cultura, arte e innovazione: in arrivo bandi per un valore di oltre 2,5 milioni di euro - Torna anche il bando per gli “Eventi espositivi di rilievo regionale e nazionale”, che sostiene iniziative capaci di generare ricadute culturali e turistiche sui territori. Lo stanziamento previsto ...

Nota di ansa.it: Cultura, arte e innovazione, dalla Regione bandi per 2,5 milioni - Valorizzazione del patrimonio culturale, dell'arte contemporanea, degli eventi espositivi di rilievo regionale e digitalizzazione del patrimonio bibliografico e archivistico: la Regione Marche rilanci ...

lanuovariviera.it riferisce: La Regione Marche investe oltre 2,5 milioni di euro per cultura, arte contemporanea ed eventi - La strategia punta su reti territoriali, innovazione e digitalizzazione. Biondi: «Una cultura viva e condivisa» ...