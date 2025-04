Quotidiano.net - Trump, la colpa della guerra è di tutti, anche di Putin

Leggi su Quotidiano.net

Donaldha corretto il tiro, dando laper il conflitto in Ucraina: "Questa è unache non avrebbe mai dovuto iniziare. Biden - ha detto- non è riuscito a fermarla e Zelensky avrebbe potuto farlo. Enon avrebbe mai dovuto iniziarla. Laè di".