Ragazzi vandalizzano i cestini del parco Baden Powell il Comune pubblica il video e si appella ai genitori VIDEO

parco Baden Powell e, a calci, hanno divelto diversi cestini posti all’interno dell’area verde. A rendere noto l’atto vandalico è il Comune di Pescara che ha deciso di pubblicare sul suo profilo social il VIDEO girato dai residenti che riprendono i due giovani mentre compiono il. Ilpescara.it - Ragazzi vandalizzano i cestini del parco Baden Powell: il Comune pubblica il video e si appella ai genitori [VIDEO] Leggi su Ilpescara.it Sono entrati nele, a calci, hanno divelto diversiposti all’interno dell’area verde. A rendere noto l’atto vandalico è ildi Pescara che ha deciso dire sul suo profilo social ilgirato dai residenti che riprendono i due giovani mentre compiono il.

