Crollo di via Mariti arresti domiciliari per l’ex amministratore di Rdb Ita Misure cautelari per due ingegneri

arresti domiciliari sono stati disposti per l'ex legale rappresentante della 'Rdb.Ita' Alfonso D'Eugenio, mentre per i due ingegneri, Carlo Melchiorre e Marco Passaleva, è scattata l'interdizione dalla professione: nove mesi per il primo e sei mesi per il secondoL'articolo Crollo di via Mariti: arresti domiciliari per l'ex amministratore di Rdb.Ita. Misure cautelari per due ingegneri proviene da Firenze Post.

