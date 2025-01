Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2025 in DIRETTA: buona manche di Duerr, Ghisalberti si mette in scia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADELLA PRIMA PROVA DI DISCESA A KITZBUEHEL DALLE 11.3013.38 Prima posizione per Dvornik con 57 centesimi di vantaggio grazie ad un super ultimo settore. Nelle ultime porte la slovena ha rifilato quasi 7 decimi a13.38 Partita Dvornik (-0.22)13.37 L’italiana è soddisfatta della propria gara ed aizza il pubblico all’arrivo.costanza pernelle ultime gare.13.37 Seconda posizione perche chiude a 5 centesimi da. L’azzurra aveva attaccato bene il muro ma per un nulla termina alle spalle della tedesca.13.36 Dopo metà gara l’azzurra accende luce verde per 4 centesimi13.36 È il momento di Ilaria(-0.12).13.35 Direz chiude a 96 centesimi da. La francese è stata molto accorta sul cambio di visibilità perdendo oltre 7 decimi.