Quotidiano.net - Donald Trump, chi sono gli amici italiani del presidente Usa. “Quella foto sul divano e l’inizio della storia d’amore con Melania”

Washington, 21 gennaio 2025 - Ma chiglidi, da ieri tornato alla Casa Bianca come 47esimodegli Stati Uniti? E qualile originifamiglia del tycoon? Il vicino di casa italo-americano George Guido Lombardi, 75 anni, imprenditore italo-americano immigrato negli USA negli anni 70, è diventato noto al grande pubblico dalle scorse elezioni. Dal 2017 sulla stampa Lombardi - nato a Roma ma studente ad Asti, che nel 2017 gli ha consegnato le chiavicittà - viene raccontato come “il vicino di casa e l’amico del tycoon”. Ha un appartamento tre piani sotto ilnellaTower, la stessa dalla quale, nel giugno 2015, annunciò la sua prima candidatura. Luogo simbolico per il magnate. Lui stesso nei suoi libri ricostruisce ladi quel monumento che ha voluto a tutti i costi, l’ha inaugurato nel 1983.