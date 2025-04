Sport.quotidiano.net - Motociclismo, la pratese Contri si piazza seconda in "gara 2"

Prato, 15 aprile 2025 - Alla vigilia del debutto, aveva individuato il suo obiettivo stagionale nell'inserirsi nella lotta per il podio. E stando perlomeno a quanto mostrato in occasione del primo round del Campionato Italiano Velocità femminile, Matildepuò effettivamente sognare. La giovane pilota di Prato è salita sulla Yamaha R3 a Misano, cimentandosi nella prima prova del CIV valida in questo caso anche comedel Campionato europeo. Ed è salita sul podio due volte: si è classificata terza in “1”, per poirsiin “2”.menti che le hanno portato in dote rispettivamente il quinto ed il quarto posto in chiave europea.però, rilancia: dopo la gioia per essersi avvicinata alle posizioni che contano, si è detta determinata a compiere anche l'ultimo passo ed arrivare progressivamente a lottare anche per il gradino più alto del podio.