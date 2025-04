Sono disgustata va oltre la parodia Blue Origin sta solo distruggendo il pianeta la feroce critica di Emily Ratajkowski alla missione spaziale

Emily Ratajkowski non ci sta. In un video pubblicato su TikTok, la modella e attrice ha criticato duramente la missione spaziale di Blue Origin, definendola “oltre la parodia”. Il riferimento è al volo suborbitale di 11 minuti che lunedì ha visto protagoniste Katy Perry, Lauren Sánchez, Gayle King, Amanda Nguyen, Aisha Bowe e Kerianne Flynn. Il volo NS-31 di Blue Origin ha segnato il primo lancio con un equipaggio interamente femminile dai tempi della missione spaziale del 1963, che vide Valentina Tereshkova diventare la prima donna a volare nello spazio.“La missione spaziale che abbiamo visto? È uno schifo da fine dei tempi. Siamo oltre la parodia”, ha esordito la modella, 33 anni, in un video girato in auto. “Dici di tenere alla Madre Terra e stai salendo su un’astronave costruita e pagata da un’azienda che da sola sta distruggendo il pianeta?”, ha continuato, puntando il dito contro l’operazione firmata Jeff Bezos. Ilfattoquotidiano.it - “Sono disgustata, va oltre la parodia. Blue Origin sta solo distruggendo il pianeta”: la feroce critica di Emily Ratajkowski alla missione spaziale Leggi su Ilfattoquotidiano.it non ci sta. In un video pubblicato su TikTok, la modella e attrice hato duramente ladi, definendola “la”. Il riferimento è al volo suborbitale di 11 minuti che lunedì ha visto protagoniste Katy Perry, Lauren Sánchez, Gayle King, Amanda Nguyen, Aisha Bowe e Kerianne Flynn. Il volo NS-31 diha segnato il primo lancio con un equipaggio interamente femminile dai tempi delladel 1963, che vide Valentina Tereshkova diventare la prima donna a volare nello spazio.“Lache abbiamo visto? È uno schifo da fine dei tempi. Siamola”, ha esordito la modella, 33 anni, in un video girato in auto. “Dici di tenereMadre Terra e stai salendo su un’astronave costruita e pagata da un’azienda che da sola stail?”, ha continuato, puntando il dito contro l’operazione firmata Jeff Bezos.

