Serbia iniziata la sessione dell’Assemblea nazionale per l’elezione del nuovo Governo

Serbia) (ITALPRESS) – Oggi è iniziata la sessione dell’Assemblea nazionale, dove si discuterà l’elezione del nuovo Governo serbo. Nel corso della sessione, il Primo Ministro designato Ðuro Macut ha presentato il programma del Governo e la composizione del gabinetto che guiderà.Il candidato primo ministro Ðuro Macut ha presentato ieri al parlamento la sua proposta per la composizione del Governo serbo, insieme alle biografie dei membri proposti. Il nuovo Governo sarà composto, come in precedenza, da 31 membri e, rispetto al Governo guidato da MiloÜ Vucevic, un terzo sarà composto da nuovi ministri. Una parte dell’opposizione aveva precedentemente annunciato che non avrebbe partecipato alla sessione per eleggere il nuovo Governo serbo.Il 19 marzo il Parlamento serbo ha accettato le dimissioni del primo ministro MiloÜ Vucevic, dopodiché è stato fissato un termine di 30 giorni per l’elezione di un nuovo Governo. Unlimitednews.it - Serbia, iniziata la sessione dell’Assemblea nazionale per l’elezione del nuovo Governo Leggi su Unlimitednews.it BELGRADO () (ITALPRESS) – Oggi èla, dove si discuteràdelserbo. Nel corso della, il Primo Ministro designato Ðuro Macut ha presentato il programma dele la composizione del gabinetto che guiderà.Il candidato primo ministro Ðuro Macut ha presentato ieri al parlamento la sua proposta per la composizione delserbo, insieme alle biografie dei membri proposti. Ilsarà composto, come in precedenza, da 31 membri e, rispetto alguidato da MiloÜ Vucevic, un terzo sarà composto da nuovi ministri. Una parte dell’opposizione aveva precedentemente annunciato che non avrebbe partecipato allaper eleggere ilserbo.Il 19 marzo il Parlamento serbo ha accettato le dimissioni del primo ministro MiloÜ Vucevic, dopodiché è stato fissato un termine di 30 giorni perdi un

Serbia, iniziata la sessione dell’Assemblea nazionale per l’elezione del nuovo Governo. L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa discuterà oggi anche delle proteste in Serbia. Situazione caotica in Serbia tra risse e fumogeni | VIDEO. Brnabic: La richiesta di Pristina di essere un ospite speciale è stata rimossa dall'ordine del giorno del PACE. Kurti nel 25° anniversario della liberazione: Vogliamo rapporti di buon vicinato con riconoscimento reciproco. Studenti in cammino verso il Parlamento della Vojvodina, cittadini invitati a fare rumore - poi protesta a Belgrado. Ne parlano su altre fonti