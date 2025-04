Tpi.it - Lo sfogo di Rkomi: “A Sanremo c’è stata nei miei confronti una sorta di bullismo” | VIDEO

Leggi su Tpi.it

Ospite del podcast Passa dal BSMT di Gianluca Gazzoli, il cantanteha rivelato di essersi sentito in qualche modo bullizzato durante il Festival di2025 per via delle ironie social sulla sua pronuncia. Protagonista della kermesse musicale con il brano Il ritmo delle cose, l’interprete era stato accusato di parlare “in corsivo”. Tornato sull’argomento durante il podcast,ha dichiarato: “In queste settimane ho ripensato alla mia esperienza e non è stato molto carino. C’èunadi. Poi fortunatamente non mi ha toccato perché sono grandicello e perché certe cose le ho già superate. Però se ci ripenso, non è stato carino forse”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The BSMT (@bsmtbasement)E ancora: “Non mi è mai successo fino ad adesso e sicuramente il brano aiutava a portarti a quella cosa lì.