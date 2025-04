Ilfattoquotidiano.it - Nasce l’area di controllo delle emissioni nell’Atlantico Orientale. Gerometta (Cittadini per l’Aria): “Svolta contro l’inquinamento navale”

DiperL’Organizzazione marittima internazionale (IMO)Nazioni Unite ha deliberato di istituire un’area di(ECA)nord-. Per milioni di persone lungo le coste dell’Atlantico – da Portogallo, Spagna e Francia, attraverso le isole britanniche fino all’Islanda e alla Groenlandia, –che respirano sarà molto più pulita. La nuova ECA Atlantica darà beneficio non solo alla salute umana ma anche all’ambiente che soffre a causa degli inquinanti atmosferici tossici.“Oggi è una giornata storica per la riduzione delatmosferico causato dalle navi” dichiara Anna, presidente diper. “Quasi tutte le acque europee – prosegue– diventeranno presto aree di