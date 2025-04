It.insideover.com - Siria, arrivano i mercenari: primo contratto di sicurezza privata a un’azienda anglo-emiratina

Damasco, un tempo cuore pulsante di un regime che dominava con il pugno di ferro, oggi è una scacchiera frantumata, dove le pedine si muovono tra rovine e speranze. Con la caduta di Bashar al-Assad nel dicembre 2024, laè precipitata in un vuoto di potere che attira, come un magnete, attori di ogni tipo: milizie locali, potenze straniere, e ora anche società diprivate, pronte a capitalizzare sull’instabilità. Ambasciate, testate giornalistiche, aziende di ricerca – tutti cercano protezione in un Paese dove il confine tra ordine e caos è sottile come una lama. In questo scenario, una notizia scuote il panorama:, dal nome ancora avvolto nella discrezione, avrebbe ottenuto una licenza per operare in, un passo che potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per il settore dellanel Levante.