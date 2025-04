Ho avuto il tumore della cervice uterina perché Nick Carter mi ha violentata e trasmesso malattie sessuali nuova accusa Laura Penly Lui replica Mai vista

nuova causa contro Nick Carter dei Backstreet Boys che è stato accusato di violenza sessuale da Laura Penly, come riporta il magazine People. Già altre tre donne hanno precedentemente accusato il cantante di molestie sessuali.Dunque Laura Penly, oggi 45enne, sostiene di essere stata aggredita dall’artista nel 2004, quando aveva 19 anni. Nick Carter ha già negato le accuse in una dichiarazione rilasciata dai suoi avvocati. Laura Penly sostiene che i rapporti con il cantante siano avvenuti tra dicembre 2004 e febbraio 2005 per una “relazione sessualmente intima e che si vedevano quando lui si recava a Los Angeles”. Per tre volte hanno fatto sesso consensuale, fino a quando le vicende hanno preso una piega violenta in un incontro nell’appartamento di Carter a Hollywood.La presunta vittima avrebbe dichiarato di aver invitato l’artista a indossare il preservativo, ma quest’ultimo si è opposto assicurandole di essere sotto controllo medico e “pulito”. Ilfattoquotidiano.it - “Ho avuto il tumore della cervice uterina perché Nick Carter mi ha violentata e trasmesso malattie sessuali”: nuova accusa Laura Penly. Lui replica: “Mai vista” Leggi su Ilfattoquotidiano.it causa controdei Backstreet Boys che è statoto di violenza sessuale da, come riporta il magazine People. Già altre tre donne hanno precedentementeto il cantante di molestie.Dunque, oggi 45enne, sostiene di essere stata aggredita dall’artista nel 2004, quando aveva 19 anni.ha già negato le accuse in una dichiarazione rilasciata dai suoi avvocati.sostiene che i rapporti con il cantante siano avvenuti tra dicembre 2004 e febbraio 2005 per una “relazione sessualmente intima e che si vedevano quando lui si recava a Los Angeles”. Per tre volte hanno fatto sesso consensuale, fino a quando le vicende hanno preso una piega violenta in un incontro nell’appartamento dia Hollywood.La presunta vittima avrebbe dichiarato di aver invitato l’artista a indossare il preservativo, ma quest’ultimo si è opposto assicurandole di essere sotto controllo medico e “pulito”.

