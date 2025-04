Mi trattengo finché non trovo qualcuno che mi piace tanto Non sono fatta per andare a destra e manca sono sfidanzata ho detto molti no

sono passati tanti anni da quando Miriana Trevisan era una delle ragazze di Non è la Rai. Ma lei non ha dubbi: «Resto comunque la “Mirianona” nazionale», dice in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Un’intervista nella quale il noto volto tv si racconta senza filtri: dalle varie tappe della sua carriera alla vita sentimentale. Raccontando anche aspetti inediti dei tanti conduttori affiancati. Non è la Rai: il programma che ha cambiato la tv italiana compie 30 anni X Leggi anche › Miriana Trevisan racconta la sua lotta: «Così sono uscita dall’anoressia» Miriana Trevisan: «Avevo paura di Boncompagni»L’ingresso di Miriana a Non è la Rai non è stato semplice. Iodonna.it - «Mi trattengo finché non trovo qualcuno che mi piace tanto. Non sono fatta per andare a destra e manca, sono sfidanzata, ho detto molti no» Leggi su Iodonna.it passati tanti anni da quando Miriana Trevisan era una delle ragazze di Non è la Rai. Ma lei non ha dubbi: «Resto comunque la “Mirianona” nazionale», dice in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Un’intervista nella quale il noto volto tv si racconta senza filtri: dalle varie tappe della sua carriera alla vita sentimentale. Raccontando anche aspetti inediti dei tanti conduttori affiancati. Non è la Rai: il programma che ha cambiato la tv italiana compie 30 anni X Leggi anche › Miriana Trevisan racconta la sua lotta: «Cosìuscita dall’anoressia» Miriana Trevisan: «Avevo paura di Boncompagni»L’ingresso di Miriana a Non è la Rai non è stato semplice.

Potrebbe interessarti anche:

Polemica per l’assenza di Alessandra Mastronardi al funerale di Antonello Fassari, arriva la replica dell’attrice: ”Trovo di cattivo gusto tutto questo”

Dopo i pesanti insulti ricevuti in merito alla sua assenza al funerale di Antonello Fassari, Alessandra Mastronardi ha replicato sui social per via della polemica web che si è scatenata. Funerale ...

Pallamano, le sue prodezze tra i pali stanno portando punti. Noelia Artigas Pizzo, una certezza per l’Ariosto: "A Ferrara mi trovo benissimo»

Protagonista della vittoria di sabato scorso in casa Ariosto, il portiere Noelia Artigas Pizzo ha esibito contro Teramo prodezze in serie, salvando la propria porta in diverse occasioni dagli ...

Biathlon, penultimo appuntamento di Coppa del Mondo a Pokljuka: precedenti e statistiche, Wierer trovò il primo podio nel 2014

La Coppa del Mondo 2024/25 di biathlon fa tappa in Slovenia a Pokljuka per il penultimo appuntamento stagionale. Le difficili condizioni meteo, con tanta pioggia e ben poca nova nonostante i 1400 ...

Miriana Trevisan: «Avevo paura di Boncompagni e mi chiudevo in bagno. Mi piaceva un calciatore brutto e tarchiato. Ora vivo in quasi castità». Miriana Trevisan: «Mi fidanzai con un calciatore brutto e cornificatore. Ho vissuto con Laura Freddi e Bonolis. Miriana Trevisan: "Ai tempi di Striscia abitavo con Bonolis e Laura Freddi. Oggi vivo in quasi castità". Miriana Trevisan: "Un uomo mi ha fatto del male, mio figlio ha ancora gli incubi. Oggi vivo in quasi castità". Miriana Trevisan: “Tradita più volte, oggi sono casta. Un uomo mi ha fatto del male”. Quella volta che Miriana Trevisan disse no: «Io il perizoma non me lo metto». Ne parlano su altre fonti