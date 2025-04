Ricusazione accolta nuovo collegio per omicidio di Chiara Poggi

Quotidiano.net - Ricusazione accolta: nuovo collegio per l'omicidio di Chiara Poggi

Il gip di Pavia, Daniela Garlaschelli, ha accolto l'istanza diavanzata dalla Procura del genetista Emiliano Giardina, che avrebbe dovuto occuparsi della superperizia nell'ambito della nuova inchiesta sull'diche vede indagato Andrea Sempio in concorso con altri. La giudice ha nominato uncomposto da due esperti e ha convocato le parti in aula per il prossimo 16 maggio per il conferimento dell'incarico.