Rientrata la rivolta in carcere a Piacenza alcuni detenuti trasferiti

Rientrata la rivolta all'interno del carcere di Piacenza scoppiata questa mattina. Durante i momenti di tensione alcuni detenuti, ristretti in una delle sezioni dell'istituto avevano incendiato i materassi, per cui si è reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco. Subito dopo un gruppo si era barricato all'interno. "Grazie all'azione del gruppo di intervento della Polizia penitenziaria di Piacenza la sezione è stata aperta e i facinorosi sono stati portati fuori. Sono intervenuti gruppi di agenti da altre province, a supporto del personale di Piacenza, dove erano stati richiamati anche quelli liberi dal servizio", spiega il Sappe. alcuni detenuti, responsabili dei disordini, saranno trasferiti. Tg24.sky.it - Rientrata la rivolta in carcere a Piacenza, alcuni detenuti trasferiti Leggi su Tg24.sky.it laall'interno deldiscoppiata questa mattina. Durante i momenti di tensione, ristretti in una delle sezioni dell'istituto avevano incendiato i materassi, per cui si è reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco. Subito dopo un gruppo si era barricato all'interno. "Grazie all'azione del gruppo di intervento della Polizia penitenziaria dila sezione è stata aperta e i facinorosi sono stati portati fuori. Sono intervenuti gruppi di agenti da altre province, a supporto del personale di, dove erano stati richiamati anche quelli liberi dal servizio", spiega il Sappe., responsabili dei disordini, saranno

Potrebbe interessarti anche:

Rivolta nel carcere minorile Fornelli di Bari: sezioni occupate e tre agenti feriti. “Hanno cercato di rubare le chiavi per evadere”

“Oramai disordini e rivolte sono all’ordine del giorno nelle carceri minorili italiane: da Milano a Bari”. Così parla il segretario del Sindacato polizia penitenziaria (Spp) Aldo di Giacomo, ...

Carcere minorile di Bari, rivolta: situazione tornata sotto controllo Sappe

Di seguito la comunicazione del sindacato di polizia penitenzoaria Sappe: Al momento la situazione al carcere minorile di bari è ritornata sotto controllo ma la tensione si taglia a fette poiché la ...

I Giovani democratici su suicidio e rivolta in carcere: "Un fallimento di tutti, il sistema va subito cambiato"

“Il suicidio di un ragazzo della nostra età è un fallimento per tutta la società, così come lo è il sovraffollamento e il degrado che affliggono il sistema carcerario italiano”. Questo il ...

Rivolta nel carcere di Piacenza, agenti in tenuta antisommossa e rinforzi da altre città: detenuti trasferiti. Rivolta in carcere a Piacenza, agenti in tenuta antisommossa. Rivolta nel carcere di Piacenza, agenti in tenuta antisommossa. È scoppiata la rivolta in carcere: poliziotti con scudi e caschi. Samad e l'importanza di scegliere. Carcere Piacenza: gruppo di detenuti in rivolta allaga reparto, poliziotto penitenziario colpito con una pietra. Ne parlano su altre fonti

Si apprende da informazione.it: Piacenza, rivolta dei detenuti nel carcere delle Novate: mobilitati anche agenti in tenuta antisommossa - I disordini sono iniziati martedì mattina in un’ala del penitenziario delle Novate e la polizia penitenziaria sta fronteggiando la sommossa Rivolta dei… Leggi ...

rainews.it riferisce: Rivolta in carcere a Piacenza, agenti in tenuta antisommossa - Una rivolta è in corso da questa mattina all'interno del carcere di Piacenza. Al momento non si hanno i dettagli, ma pare che gli agenti della polizia penitenziaria stiano fronteggiando in queste ore ...

Come scrive tg24.sky.it: Rivolta nel carcere di Piacenza, agenti in tenuta antisommossa - Secondo le poche informazioni trapelate, i disordini sarebbero iniziati questa mattina. Starebbero arrivando rinforzi da altre città ...