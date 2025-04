Ilgiorno.it - Giusto o sbagliato? I bambini hanno un codice morale interiore già a 5 anni

Milano – Già a 5sono guidati da un: lo rivela uno studio dell'Università Cattolica di Milano, frutto di una collaborazione internazionale Italia-Giappone-Regno Unito. Pubblicato sulla rivista Behaviour & Information Technology, il lavoro mostra che per un bimbo un'azione scorretta è in ogni caso giudicata sbagliata, anche se a commetterla è un robot. Questa tendenza vale anche sul piano emotivo: idi questa età attribuiscono emozioni negative - dispiacere, colpa - anche ai robot, come se fossero capaci di sentire. L'idea che i“umanizzino” i robot non è nuova, ma qui appare ancora più evidente: la forma, i movimenti, l'intenzione percepita rendono il robot un agenteai loro occhi, spiega la coordinatrice dello studio Antonella Marchetti, direttrice del Dipartimento di Psicologia della Cattolica e del Ceritom (Centro di Ricerca sulla Teoria della Mente e le competenze sociali nel ciclo di vita).