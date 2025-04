Ad Anghiari arriva la Master class nazionale di Zumba

nazionale quello in programma sabato 10 maggio dalle 15 al Palasport di Anghiari, dove ballerini professionisti e insegnanti del Team Zumba Italia daranno spettacolo con dimostrazioni inedite. Un pomeriggio di sport e divertimento organizzato dalla scuola di Zumba di Monterchi, frequentata anche da anghiaresi e affiliata alla società Baldaccio Bruni. Nell’occasione sarà allestito anche uno spazio con abbigliamento specifico di Zumba da poter acquistare. Per partecipare è obbligatorio iscriversi al seguente link: https://www.Zumba.com/it-IT/event/view/Zumba-Master-class-4558 Con l’iscrizione sarà consegnato un braccialetto che consentirà l’ingresso al Palasport. Lanazione.it - Ad Anghiari arriva la Master class nazionale di Zumba Leggi su Lanazione.it Arezzo, 15 aprile 2025 – Sarà un evento di portataquello in programma sabato 10 maggio dalle 15 al Palasport di, dove ballerini professionisti e insegnanti del TeamItalia daranno spettacolo con dimostrazioni inedite. Un pomeriggio di sport e divertimento organizzato dalla scuola didi Monterchi, frequentata anche da anghiaresi e affiliata alla società Baldaccio Bruni. Nell’occasione sarà allestito anche uno spazio con abbigliamento specifico dida poter acquistare. Per partecipare è obbligatorio iscriversi al seguente link: https://www..com/it-IT/event/view/-4558 Con l’iscrizione sarà consegnato un braccialetto che consentirà l’ingresso al Palasport.

Ad Anghiari arriva la Master class nazionale di Zumba.