Julia Roberts è una professoressa al avanguardia che cambia la vita delle sue studentesse in Mona Lisa Smile stasera in tv

Ci sono insegnanti che cambiano la vita. In meglio. Come ha fatto il professor John Keating di L'attimo fuggente. Come fa la professoressa Katherine Ann Watson, protagonista del film Mona Lisa Smile. È questa la pellicola che vi consigliamo di vedere stasera in tv alle 21.10 su Rai Movie (canale 24 del Digitale Terrestre) e in streaming in contemporanea sulla piattaforma di RaiPlay.

Diretto da Mike Newell, quello dei bellissimi Quattro matrimoni e un funerale (1994) e Donnie Brasco (1997), solo per citarne un paio, ha per protagonista Julia Roberts. Nel suo primo ruolo da protagonista dopo aver vinto l'Oscar per Erin Brockovich – Forte come la verità (2000).

La trama di "Mona Lisa Smile"

Katherine Watson (Roberts) viene assunta come insegnante di Storia dell'arte dal prestigioso Wellesley College per l'anno scolastico 1953/54.

