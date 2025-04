Arte ed ecologia Jacopo Di Cera Le opere sono il modo migliore per diffondere la coscienza ambientalista

sono falsi, etc; invece l’Arte è un linguaggio inconfutabile, perché genera emozione. E l’emozione non è discutibile, la senti dentro, nessuno potrà dirti che è sbagliata. Ecco perché noi artisti abbiamo una responsabilità in più, perché utilizziamo un linguaggio semplice ma che nessuno può confutare”. Jacopo Di Cera è un artista e fotografo italiano che dal 16 al 20 aprile prossimi esporrà all’Art Dubai 2025 un’opera composta da quaranta monitor che racconta il collasso dei ghiacciai, in particolare quello del ghiacciaio della Brenva. Il progetto si chiama “Retreat”, a significare il ritiro dei ghiacciai. “Ma il nome”, spiega, “allude ironicamente anche al classico ‘ritiro’ in cui spesso ci rifugiamo. Ilfattoquotidiano.it - Arte ed ecologia, Jacopo Di Cera: “Le opere sono il modo migliore per diffondere la coscienza ambientalista” Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Viviamo in un mondo in cui se porto dati e numeri e spiego che la crisi del clima sta rovinando il pianeta ci sarà sempre qualcuno che dice non è vero, che i datifalsi, etc; invece l’è un linguaggio inconfutabile, perché genera emozione. E l’emozione non è discutibile, la senti dentro, nessuno potrà dirti che è sbagliata. Ecco perché noi artisti abbiamo una responsabilità in più, perché utilizziamo un linguaggio semplice ma che nessuno può confutare”.Diè un artista e fotografo italiano che dal 16 al 20 aprile prossimi esporrà all’Art Dubai 2025 un’opera composta da quaranta monitor che racconta il collasso dei ghiacciai, in particolare quello del ghiacciaio della Brenva. Il progetto si chiama “Retreat”, a significare il ritiro dei ghiacciai. “Ma il nome”, spiega, “allude ironicamente anche al classico ‘ritiro’ in cui spesso ci rifugiamo.

