Si torna sempre dove ci siamo lamentati bene i Taci Perugina e il mondo delle illustrazioni spiegato dall’interno Il ruolo dell’AI Più progredisce e più ci sarà bisogno della firma dell’autore – parlano gli esperti

torna sempre dove ci siamo lamentati bene”, gli iconici “Taci” Perugina e il rivisitato concetto del “basta crederci: nel senso di basta, ma proprio basta crederci”. Il mondo delle illustrazioni può apparentemente essere a noi lontano. In realtà, spesso senza neanche accorgercene, ci siamo totalmente immersi. Spiegare con una sola definizione il significato di “illustrazioni” può essere riduttivo ma, nella loro armoniosa varietà, possiamo definirle come delle opere d’arte – ad esempio disegni, ritratti e suoni – che “traducono” un’idea, rendendola unica e concreta grazie al ‘prodotto’ finale, realizzato da un artista. È il mondo del linguaggio visivo “fatto a penna”.Per avere una prospettiva più ampia sul mondo delle illustrazioni, abbiamo incontrato Sebastiano Giordani e Federico Zaghis, rispettivamente Ceo e co-founder di Yoonik, ovvero la prima – e, ad oggi, unica – agenzia italiana specializzata in talent e project management per l’illustrazione. Ilfattoquotidiano.it - “Si torna sempre dove ci siamo lamentati bene”, i “Taci” Perugina e il mondo delle illustrazioni spiegato dall’interno. “Il ruolo dell’AI? Più progredisce e più ci sarà bisogno della firma dell’autore” – parlano gli esperti Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Sici”, gli iconici “e il rivisitato concetto del “basta crederci: nel senso di basta, ma proprio basta crederci”. Ilpuò apparentemente essere a noi lontano. In realtà, spesso senza neanche accorgercene, citotalmente immersi. Spiegare con una sola definizione il significato di “” può essere riduttivo ma, nella loro armoniosa varietà, posdefinirle comeopere d’arte – ad esempio disegni, ritratti e suoni – che “traducono” un’idea, rendendola unica e concreta grazie al ‘prodotto’ finale, realizzato da un artista. È ildel linguaggio visivo “fatto a penna”.Per avere una prospettiva più ampia sul, abbiamo incontrato Sebastiano Giordani e Federico Zaghis, rispettivamente Ceo e co-founder di Yoonik, ovvero la prima – e, ad oggi, unica – agenzia italiana specializzata in talent e project management per l’illustrazione.

Potrebbe interessarti anche:

“Ci siamo sentiti costretti a lasciare”. Harry torna in aula per riavere la scorta

Il principe Harry è tornato a Londra determinato a continuare la sua battaglia legale per riavere la scorta

Mare Fuori ci siamo, Rosa Ricci torna sullo schermo: «Scoprirò verità sconvolgenti». Trama e personaggi della quinta stagione

Chi ha ucciso Edoardo Conte? E perché? Sono solo due delle «verità scioccanti» che dal 26 marzo, in prima serata su Rai 2, la quinta stagione di Mare Fuori promette di rivelare. La serie cult si ...

“Ci siamo innamorati di nuovo”: Vanessa Incontrada torna con Rossano Laurini

Follonica, 8 aprile 2025 – Una storia d’amore che ha Follonica come comune denominatore. Una storia d’amore che ha avuto uno stop. Ma certi amori, come canta Antonello Venditti, non finiscono. ...

“Si torna sempre dove ci siamo lamentati bene”, i “Taci” Perugina e il mondo delle illustrazioni…. Padova-Pergolettese, Andreoletti: “Ora serve lucidità. Gli arbitri? Il Vicenza si è lamentato, noi no: massima fiducia in loro”. Luciano Benini di Bene Comune: “Ma la partecipazione è un’altra cosa”. Amarcord Monza. Nesta sfida il passato: "Ci servono punti». Nesta: “Out D’Ambrosio e Ciurria, tornano Petagna e Birindelli. E sulle parole di Fonseca…”. Nesta, il Monza, la difesa ai tempi del Var e Del Piero: "Lui ne vedeva di...". Ne parlano su altre fonti