Caso Santanchè tribunale a pm Da riscrivere capi di imputazione nel processo per falso in bilancio esposto di ex soci su cessione Visibilia a Wip Finance

Caso Santanchè: Pg Cassazione, tribunale Milano competente per truffa Inps

Roma, 29 gen. (LaPresse) – Il processo per la presunta truffa aggravata all’Inps, che vede imputata la ministra per il Turismo Daniela Santanchè, deve rimanere a Milano per competenza territoriale. ...

Caso Santanché-Visibilia, il Tribunale ai pm: “Capi d’imputazione da riscrivere”

(Adnkronos) – Nella prima udienza del processo Visibilia di oggi, martedì 15 aprile, il Tribunale di Milano ha chiesto di "riformulare i capi d'imputazione" a carico della ministra del Turismo ...

