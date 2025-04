Cina il palazzo città con ospedali piscine negozi dove vivono 20 mila persone senza bisogno di uscire

Cina, è praticamente impossibile Ilgiornaleditalia.it - Cina, il palazzo città con ospedali, piscine, negozi dove vivono 20 mila persone senza bisogno di uscire Leggi su Ilgiornaleditalia.it Il Regent International Apartment Complex, il più grande condominio al mondo, si trova a Hangzhou Un progetto unico nel suo genere. Conoscere tutti i vicini di casa è assai difficile, ma per chi abita nel Regent International Apartment Complex di Qianjiang, in, è praticamente impossibile

Potrebbe interessarti anche:

Bitetti, il profilo: una vita a Palazzo di città e la scelta ?usato sicuro?. «Sfida ardua da vincere»

«Sento la responsabilità di rappresentare le forze politiche che mi hanno dato fiducia e di quelle che si aggiungeranno. E questa responsabilità è anche e soprattutto nei...

’La nostra Perugia città delle donne’. Confronto a Palazzo dei Priori su lavoro, diritti e lotta alla violenza

Sono state la sindaca Vittoria Ferdinandi e l’assessora alle politiche sociali Costanza Spera a dare il benvenuto a oltre cento donne che hanno aderito all’iniziativa di partecipazione promossa dal ...

Bari non è un Comune per giovani: chi sono gli under 40 a Palazzo di Città

Palazzo di Città non è per giovani. A Bari il ricambio generazionale della politica avviene con più lentezza e la presenza di under 40 nelle aule del 'potere' non è ancora abbastanza, rispetto alle ...

Cina, il palazzo-città dove vivono 20mila persone (senza mai uscire): ci sono ospedali, piscine e ristoranti.. In Cina il mega-condominio grande come una città: ci vivono 20 mila persone (che possono non uscire mai). Il mega-condominio da 20.000 abitanti: in Cina nasce la città verticale. Il condominio più grande del mondo si trova in Cina e ci vivono più di 20mila persone. Il mega condominio in cui 20mila persone vivono senza bisogno di uscire. In Cina il condominio distopico dove vivono 20mila persone e dal quale nessuno esce. Ne parlano su altre fonti