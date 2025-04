Serie A Giudice Sportivo 32ª giornata Inter monitora una diffida

giornata di Serie A arrivano le decisioni del Giudice Sportivo. Nessun provvedimento nei confronti dell’Inter o dei suoi calciatori. I PROVVEDIMENTI – La trentaduesima giornata di Serie A si è appena conclusa, con il Giudice Sportivo che ha adottato i suoi provvedimenti in vista del prossimo turno di Campionato. Per quanto riguarda l’Inter, non vi è stata l’adozione di alcuna misura nei confronti della società o di un calciatore. A ciò si aggiunge anche l’assenza di nuovi diffidati in vista del prossimo incontro, una realtà diversa rispetto a quella che attende i propri avversari del Bologna: Juan Miranda, infatti, ha ricevuto la quarta ammonizione con diffida. Per quanto riguarda i futuri rivali della Roma, un calciatore è direttamente Interessato dal comunicato emesso in giornata dal Giudice Sportivo. Inter-news.it - Serie A, Giudice Sportivo 32ª giornata: Inter monitora una diffida! Leggi su Inter-news.it Dopo la trentaduesimadiA arrivano le decisioni del. Nessun provvedimento nei confronti dell’o dei suoi calciatori. I PROVVEDIMENTI – La trentaduesimadiA si è appena conclusa, con ilche ha adottato i suoi provvedimenti in vista del prossimo turno di Campionato. Per quanto riguarda l’, non vi è stata l’adozione di alcuna misura nei confronti della società o di un calciatore. A ciò si aggiunge anche l’assenza di nuoviti in vista del prossimo incontro, una realtà diversa rispetto a quella che attende i propri avversari del Bologna: Juan Miranda, infatti, ha ricevuto la quarta ammonizione con. Per quanto riguarda i futuri rivali della Roma, un calciatore è direttamenteessato dal comunicato emesso indal

