Dodici minuti di scrittura libera il metodo Costello e la meditazione così Chris Martin combatte la depressione

«Ho notato che nell'ultimo periodo alcune persone, me compreso, stanno lottando un po' con la depressione. E volevo raccontarvi alcune cose che mi sono state d'aiuto durante il tour e in generale, nella speranza che qualcuna di queste possa essere utile anche a voi», a parlare a cuore aperto in un video pubblicato sul proprio profilo Instagram è Chris Martin, frontman dei Coldplay. L'occasione è il post concerto al Kai Tak Sports Park di Hong Kong che ha attirato circa 200mila fan, evento che ha comprensibilmente reso nervoso l'artista. Per questo l'idea di condividere con i quasi 29 milioni di followers della pagina ufficiale della band i metodi che l'artista utilizza per combattere la depressione, una battaglia iniziata nel 2014, dopo il divorzio da Gwyneth Paltrow e tornato a colpirlo duramente nel 2020.

