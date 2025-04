La Sardegna potrebbe usufruire di energie rinnovabili al 100 entro il 2030 ecco come

2030 la Sardegna potrebbe essere totalmente rinnovabile nel settore elettrico e senza grandi centrali a combustibili fossili, lasciando unicamente una ridotta quantità di gas per l’alimentazione dei processi industriali ad alta temperatura (ma non per la produzione di energia). È il risultato di uno studio condotto dal Politecnico di Milano, dall’Università degli Studi di Cagliari e dall’Università degli Studi di Padova e commissionato dal Coordinamento Free in collaborazione con il Consorzio Italiano Biogas e l’associazione Italia Solare. “Abbiamo scelto la Sardegna”, spiega Attilio Piattelli, presidente del Coordinamento Free, “perché è storicamente più elettrificata rispetto al resto del territorio italiano e avrebbe quindi la possibilità di una decarbonizzazione molto più rapida di quella che si potrebbe fare a livello italiano, visto che i consumi energetici complessivi dell’Isola sono relativamente bassi. Ilfattoquotidiano.it - La Sardegna potrebbe usufruire di energie rinnovabili al 100% entro il 2030: ecco come Leggi su Ilfattoquotidiano.it Allaessere totalmente rinnovabile nel settore elettrico e senza grandi centrali a combustibili fossili, lasciando unicamente una ridotta quantità di gas per l’alimentazione dei processi industriali ad alta temperatura (ma non per la produzione di energia). È il risultato di uno studio condotto dal Politecnico di Milano, dall’Università degli Studi di Cagliari e dall’Università degli Studi di Padova e commissionato dal Coordinamento Free in collaborazione con il Consorzio Italiano Biogas e l’associazione Italia Solare. “Abbiamo scelto la”, spiega Attilio Piattelli, presidente del Coordinamento Free, “perché è storicamente più elettrificata rispetto al resto del territorio italiano e avrebbe quindi la possibilità di una decarbonizzazione molto più rapida di quella che sifare a livello italiano, visto che i consumi energetici complessivi dell’Isola sono relativamente bassi.

La Sardegna potrebbe usufruire di energie rinnovabili al 100% entro il 2030: ecco come. Aree idonee per le rinnovabili, approvato il DL in Sardegna. Sardegna, stop alle energie rinnovabili per 18 mesi. Il «boom»: in attesa di approvazione 711 impianti. Eolico in Italia: diminuisce la produzione di questa energia rinnovabile. La Sardegna è la prima regione in Italia a regolamentare le aree per impianti a fonti rinnovabili. La Sardegna e lo stop alle rinnovabili: «Le vogliamo, ma no allo scempio».

Lo riporta beppegrillo.it: Sardegna 100% green? Scenario possibile entro il 2030 - È possibile decarbonizzare completamente la Sardegna puntando solo sulle energie rinnovabili? Secondo un nuovo studio del Politecnico di Milano si, basterebbero 7 GW di fotovoltaico e 4 di eolico per ...

Scrive sassarinotizie.com: Energie rinnovabili in Sardegna: il GrIG difende la legge regionale davanti alla Corte Costituzionale - Il GrIG sottolinea che l’attuale deregulation rischia di trasformare l’Isola in un “Far West energetico”, mettendo in pericolo il patrimonio ambientale, storico e culturale della Sardegna ...

Si apprende da msn.com: Energie rinnovabili in Sardegna: il punto di vista degli agricoltori - Il futuro energetico della Sardegna è da qualche settimana al centro di discussioni e polemiche in relazione agli impatti degli impianti fotovoltaici ed eolici sul territorio e sul paesaggio.