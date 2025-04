LIVE Cobolli Shevchenko 7 6 3 6 4 5 ATP Monaco 2025 in DIRETTA 0 4 –gt 4 4 poi altro break regalato e altra chance di chiudere per il kazako

4-5 Errore gratuito, il terzo del game. Serve un altro miracolo.Seconda30-40 Servizio ottimo e puntuale stecca di dritto Cobolli. Palla break, la partita è così amici.30-30 Non supera la rete il recupero di dritto in scivolata del kazako.15-30 Recupero vincente del kazako. Bravo.15-15 PRIMA e DRITTO!0-15 Eccolo! L'errore di dritto gratuito di Cobolli. Incredibile, adesso potrebbe anche scapparci un break!4-4 MIRACOLO in risposta del romano, Shevchenko attacca anche bene ma gioca una volèe non definitiva. PASSAAAA di dritto il romano!15-40 Servizio e dritto sulla riga. Respira Flavio, che ha altre due chance.0-40 Toh, un gratuito di dritto di Shevchenko.0-30 Paralizzato, sportivamente, il russo-kazako. Sbaglia ancora, stavolta di rovescio.

