Tiro con l’arco i convocati dell’Italia per Shanghai c’è una novità rispetto alla prima tappa di World Cup

Shanghai il secondo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo 2025 di Tiro con l’arco. Dopo la tappa inaugurale andata in scena la scorsa settimana in Florida, il massimo circuito internazionale all’aperto si trasferirà tra una ventina di giorni nel continente asiatico e per la precisione in Cina.L’Italia nel frattempo ha già comunicato chi volerà a Shanghai, effettuando una sola sostituzione nel ricurvo femminile. Il bronzo olimpico individuale di Tokyo 2021 Lucilla Boari prenderà infatti il posto di Vanessa Landi affiancando Chiara Rebagliati e Roberta Di Francesco, mentre il terzetto maschile sarà composto da Federico Musolesi, Mauro Nespoli e Matteo Borsani.Confermato in blocco il gruppo azzurro della divisione compound, dopo l’ottimo doppio secondo posto delle squadre ad Auburndale: Marco Bruno, Michea Godano ed Elia Fregnan tra gli uomini; Marcella Tonioli, Elisa Roner e Giulia Di Nardo tra le donne. Oasport.it - Tiro con l’arco, i convocati dell’Italia per Shanghai: c’è una novità rispetto alla prima tappa di World Cup Leggi su Oasport.it Da martedì 6 a domenica 11 maggio si terrà ail secondo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo 2025 dicon. Dopo lainaugurale andata in scena la scorsa settimana in Florida, il massimo circuito internazionale all’aperto si trasferirà tra una ventina di giorni nel continente asiatico e per la precisione in Cina.L’Italia nel frattempo ha già comunicato chi volerà a, effettuando una sola sostituzione nel ricurvo femminile. Il bronzo olimpico individuale di Tokyo 2021 Lucilla Boari prenderà infatti il posto di Vanessa Landi affiancando Chiara Rebagliati e Roberta Di Francesco, mentre il terzetto maschile sarà composto da Federico Musolesi, Mauro Nespoli e Matteo Borsani.Confermato in blocco il gruppo azzurro della divisione compound, dopo l’ottimo doppio secondo posto delle squadre ad Auburndale: Marco Bruno, Michea Godano ed Elia Fregnan tra gli uomini; Marcella Tonioli, Elisa Roner e Giulia Di Nardo tra le donne.

