Meloni “dovra’ avere la linea del buon senso, quello che il governo italiano ha sempre tenuto, non inseguendo gli ultra’ di Parigi o Bruxelles che parlano di bazooka, contro dazi e guerre commerciali”.E’ quanto ha affermato il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini (foto), sottolineando che “l’Italia ha una posizione di dialogo e di confronto tra Europa e Usa e non si puo’ aprire la guerra commerciale dei dazi a livello mondiale. Quindi – spiega – dobbiamo ridurre l’impatto sulle nostre aziende”.L'articolo Salvini: “Meloni vada da Trump con la linea del buon senso” L'Opinionista. Lopinionista.it - Salvini: “Meloni vada da Trump con la linea del buon senso” Leggi su Lopinionista.it ROMA – La presidente del consiglio Giorgia“dovra’ avere ladel, quello che il governo italiano ha sempre tenuto, non inseguendo gli ultra’ di Parigi o Bruxelles che parlano di bazooka, contro dazi e guerre commerciali”.E’ quanto ha affermato il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo(foto), sottondo che “l’Italia ha una posizione di dialogo e di confronto tra Europa e Usa e non si puo’ aprire la guerra commerciale dei dazi a livello mondiale. Quindi – spiega – dobbiamo ridurre l’impatto sulle nostre aziende”.L'articolo: “dacon ladel” L'Opinionista.

