Export agroalimentare crescita a doppia cifra alla vigilia di TuttoFood 2025

alla soglia dei 23 miliardi di euro. A testimonianza della forte competitività dei prodotti italiani del settore food & beverage sui mercati internazionali, anche i dati TEHA (The European House – Ambrosetti) che raccontano come a fine 2024 le esportazioni di prodotti agroalimentari Made in Italy hanno raggiunto il livello record di 67,5 miliardi di euro, oltre 5 miliardi in più rispetto al 2023 e con una crescita media del 6,5% annuo dal 2010 a oggi.Per la prima volta, le vendite all’estero del settore valgono quasi l’11% (10,8% con precisione) del totale Export italiano, nonostante i dazi annunciati dal presidente Usa Donald Trump e un contesto in cui la disponibilità di materie prime sarà l’elemento chiave dei prossimi anni. Quifinanza.it - Export agroalimentare: crescita a doppia cifra alla vigilia di TuttoFood 2025 Leggi su Quifinanza.it In occasione della seconda edizione della Giornata nazionale del Made in Italy, che si celebra il 15 aprile di ogni anno, Unione Italiana Food ha rilevato che, nel corso del 2024, le esportazioni dei comparti alimentari hanno mostrato un incremento superiore all’11% in termini di valore, avvicinandosisoglia dei 23 miliardi di euro. A testimonianza della forte competitività dei prodotti italiani del settore food & beverage sui mercati internazionali, anche i dati TEHA (The European House – Ambrosetti) che raccontano come a fine 2024 le esportazioni di prodotti agroalimentari Made in Italy hanno raggiunto il livello record di 67,5 miliardi di euro, oltre 5 miliardi in più rispetto al 2023 e con unamedia del 6,5% annuo dal 2010 a oggi.Per la prima volta, le vendite all’estero del settore valgono quasi l’11% (10,8% con precisione) del totaleitaliano, nonostante i dazi annunciati dal presidente Usa Donald Trump e un contesto in cui la disponibilità di materie prime sarà l’elemento chiave dei prossimi anni.

