Antonella Fiordelisi torna in TV l’annuncio

Antonella Fiordelisi torna in televisione: ecco dove e quando potranno seguirla i suoi fanAntonella Fiordelisi è amatissima da intere generazioni. Antonella non si è più fermata e negli anni ha raggiunto tantissimi traguardi professionali spaziando tra un’avventura e l’altra. È un periodo d’oro per Antonella che continua a lavorare su nuovi progetti ed inoltre ha anche trovato l’amore.Leggi anche l’annuncio a sorpresa di Francesca Michielin: la sceltaL’ex gieffina annuncia il suo ritorno in televisioneNelle ultime ore Antonella ha annunciato il suo ritorno sul piccolo schermo. La Fiordelisi infatti questa sera prenderà parte alla nuova puntata di “Foodish”, dove il vero protagonista è il cibo condotto da Joe Bastianich. L’ex gieffina ha annunciato a sorpresa con un nuovo post Instagram in compagnia di Joe affermando:“Vi aspetto stasera alle 20:30 su @tv8it per una puntata imperdibile dove finalmente farò la cosa che mi riesce meglio: mangiare e dare dei pareri”. 361magazine.com - Antonella Fiordelisi torna in TV: l’annuncio Leggi su 361magazine.com in televisione: ecco dove e quando potranno seguirla i suoi fanè amatissima da intere generazioni.non si è più fermata e negli anni ha raggiunto tantissimi traguardi professionali spaziando tra un’avventura e l’altra. È un periodo d’oro perche continua a lavorare su nuovi progetti ed inoltre ha anche trovato l’amore.Leggi anchea sorpresa di Francesca Michielin: la sceltaL’ex gieffina annuncia il suo ritorno in televisioneNelle ultime oreha annunciato il suo ritorno sul piccolo schermo. Lainfatti questa sera prenderà parte alla nuova puntata di “Foodish”, dove il vero protagonista è il cibo condotto da Joe Bastianich. L’ex gieffina ha annunciato a sorpresa con un nuovo post Instagram in compagnia di Joe affermando:“Vi aspetto stasera alle 20:30 su @tv8it per una puntata imperdibile dove finalmente farò la cosa che mi riesce meglio: mangiare e dare dei pareri”.

Potrebbe interessarti anche:

Antonella Clerici a Sanremo: addio agli abiti meringa, torna al Festival con paillettes e trasparenze

Antonella Clerici è la co-conduttrice della prima serata del Festival di Sanremo 2025, insieme a Gerry Scotti affianca Carlo Conti nella puntata di debutto. Cosa ha indossato per questo gran ritorno ...

Compleanno speciale per Antonella Fiordelisi a Milano

Un compleanno inaspettato per l'ex schermitrice, tra fiori e nuove relazioni. Leggi tutto Antonella Fiordelisi festeggia il compleanno tra misteri e sorprese su Donne Magazine.

Antonella Fiordelisi sta con Giulio Fratini, ex di Elisabetta Gregoraci?

La schermitrice e gieffina e l'imprenditore, ex di Elisabetta Gregoraci, starebbero vivendo una relazione segreta in quel di Firenze L'articolo Antonella Fiordelisi sta con Giulio Fratini, ex di ...

Antonella Fiordelisi torna in TV: l’annuncio. Uomini e Donne, le anticipazioni della nuova stagione: torna Ida, nuovo amore per Gemma e l'ex di Antonella Fi. Antonella Fiordelisi ad Avanti un altro? La Bruganelli stoppa tutto. Antonella Fiordelisi: "La storia con Vicario? È finita, non ci siamo trovati. Ora sono single". Antonella Fiordelisi lascia il fidanzato e torna in tv da protagonista. Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi, la coppia “Italia Argentina” di Pechino Express. Ne parlano su altre fonti

Come scrive ilsussidiario.net: Helena Prestes ha smesso di seguire Antonella Fiordelisi? C’entra Shaila Gatta/ “Si è lamentata perché…” - Helena Prestes contro Antonella Fiordelisi? Facciamo chiarezza. Stando a quanto riportato da una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, la brasiliana avrebbe smesso improvvisamente di seguire l’inf ...

Lo riporta libero.it: Helena Prestes chiude con Antonella Fiordelisi e smette di seguirla, il retroscena: c'è lo zampino di Shaila Gatta - L'unfollow improvviso, il pranzo con Shaila e quel silenzio che dice più di mille parole: cosa c'è davvero dietro lo strappo tra le due ex gieffine e amiche.

Secondo msn.com: Antonella Fiordelisi, annuncio: il nuovo fidanzato è l’ex di Gregoraci - Ora Antonella, per certi versi, torna a imbattersi ... L'articolo Antonella Fiordelisi, annuncio: il nuovo fidanzato è l’ex di Gregoraci proviene da Gossip e Tv.