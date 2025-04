Monitorare la salute misurando i propri riflessi ecco il test che puoi fare a casa

salute generale del corpo, compreso il rischio di morte precoce. "Alcune persone sono semplicemente più rapide di altre, anche prima che l’età faccia il suo corso - afferma alla Bbc Simon Cox, professore dell’Università di Edimburgo - Ma un declino nei tempi di reazione è probabilmente indicativo di un degrado biologico legato all’età". Insomma, un campanello d'allarme. Un test semplice da provare a casa è il ruler drop: cercare di afferrare un righello lasciato cadere da un'altra persona, mentre si ha la mano stesa in modo tale che si 'affacci' dal lato di un tavolo. Quotidiano.net - Monitorare la salute 'misurando' i propri riflessi: ecco il test che puoi fare a casa Leggi su Quotidiano.net Roma, 15 aprile 2025 - Vuoi sapere come stai? Verifica i tuoi tempi di reazione, parola degli esperti di invecchiamento cognitivo. I tempi di reazione, infatti, non sono solo un indicatore di prontezza mentale, ma possono offrire uno sguardo approfondito sullagenerale del corpo, compreso il rischio di morte precoce. "Alcune persone sono semplicemente più rapide di altre, anche prima che l’età faccia il suo corso - afferma alla Bbc Simon Cox, professore dell’Università di Edimburgo - Ma un declino nei tempi di reazione è probabilmente indicativo di un degrado biologico legato all’età". Insomma, un campanello d'allarme. Unsemplice da provare aè il ruler drop: cercare di afferrare un righello lasciato cadere da un'altra persona, mentre si ha la mano stesa in modo tale che si 'affacci' dal lato di un tavolo.

Potrebbe interessarti anche:

Plantvoice: l’APP innovativa per monitorare la salute delle piante

Le nuove tecnologie stanno rivoluzionando il settore dell’agricoltura, che, in un’epoca segnata dal cambiamento climatico, sempre di più necessita di migliorare la resa delle colture e ridurre gli ...

Salute, progetto internazionale “Grace”: un’applicazione per monitorare il cuore

Basterà una applicazione sul telefono o sullo smartwatch per tenere sotto controllo i propri parametri cardiovascolari. L’intelligenza artificiale lavorerà per prevenire e trattare precocemente ...

Calci: installato un 'tree talker' per monitorare lo stato di salute del patrimonio arboreo

La crescente frequenza di eventi climatici intensi mette continuamente a rischio il territorio urbano, perirubano e agroforestale. In particolare, nei centri abitati gli alberi rappresentano una ...

Monitorare la salute 'misurando' i propri riflessi: ecco il test che puoi fare a casa. I gadget tech per monitorare la salute anche in viaggio. I 7 migliori smart ring per chi non sopporta l'orologio, ma vuole tenere d'occhio salute e benessere. Un anello per monitorare salute, benessere e sonno. Un sensore per misurare la salute delle piante in tempo reale. Withings Omnia, al CES 2025 il monitoraggio della salute è già nel futuro. Ne parlano su altre fonti

Scrive msn.com: Monitorare la salute 'misurando' i propri riflessi: ecco il test che puoi fare a casa - Un peggioramento dei tempi di reazione può dire molto sull'andamento della propria condizione. Un campanello d'allarme anche per il rischio di ictus, malattie respiratorie, demenza e perdita di autono ...