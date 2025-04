Contro il caro bollette serve più energia rinnovabile Ma il ministro Pichetto Fratin frena l’eolico

energia del Vento)Sembra incredibile, ma sta succedendo davvero! Dopo mesi e mesi di studi, analisi, proposte e Controproposte, pubblicazioni ecc. sulla grave situazione derivante dal caro bollette, si era giunti finalmente a capire che per abbassarne il costo in Italia bisognava avere molti più impianti alimentati da Fonti Rinnovabili autorizzati, costruiti e allacciati alla rete. Infatti se il prezzo dell'energia elettrica in Italia è fatto dagli impianti a ciclo combinato a un prezzo intorno ai 110 €/MWH (a causa del caro gas) servono fonti in grado di produrre a prezzi inferiori per svincolarci da questa situazione e dare una boccata di ossigeno ai consumatori.Quindi tutti d'accordo, più sole e più vento semplificando le procedure amministrative, velocizzando la connessione alla rete e velocizzando i meccanismi di assegnazione delle Aste competitive da parte del GSE.

