Attentati in Pakistan uccisi tre membri delle truppe paramilitari 26 feriti

membri delle truppe paramilitari pachistane sono stati uccisi e altri 26 feriti oggi in due distinti Attentati dinamitardi contro le forze della sicurezza nelle province pachistane del Belucistan sudoccidentale e del Khyber Pakhtunkhwa nordoccidentale. Lo hanno riferito i funzionari. Nel primo attentato un camion della polizia che trasportava personale della polizia del Belucistan è stato colpito da una bomba posizionata sul ciglio della strada nel distretto di Mastung, circa 50 chilometri a sud-est del capoluogo di provincia, Quetta. Il governo del Belucistan ha dichiarato che tre membri delle truppe paramilitari sono stati uccisi e altri 16 sono rimasti feriti, due dei quali in modo grave. I feriti sono stati trasportati al complesso medico del Belucistan a Quetta per le cure necessarie. Quotidiano.net - Attentati in Pakistan: uccisi tre membri delle truppe paramilitari, 26 feriti Leggi su Quotidiano.net Almeno trepachistane sono statie altri 26oggi in due distintidinamitardi contro le forze della sicurezza nelle province pachistane del Belucistan sudoccidentale e del Khyber Pakhtunkhwa nordoccidentale. Lo hanno riferito i funzionari. Nel primo attentato un camion della polizia che trasportava personale della polizia del Belucistan è stato colpito da una bomba posizionata sul ciglio della strada nel distretto di Mastung, circa 50 chilometri a sud-est del capoluogo di provincia, Quetta. Il governo del Belucistan ha dichiarato che tresono statie altri 16 sono rimasti, due dei quali in modo grave. Isono stati trasportati al complesso medico del Belucistan a Quetta per le cure necessarie.

