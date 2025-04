Avete mai visto David Bowie al mare con suo padre Una mostra da non perdere

mostra di foto di David Bowie con 150 scatti, alcuni dei quali inediti, intitolata David Bowie, Mister Jones. Vediamo l’artista nella sua prima infanzia accompagnato dai suoi genitori. «Di solito, quando si scrive una storia, si cerca la fotografia che la illustrerà. Ed è stato proprio cercando fotografie che ne abbiamo scoperte di nuove. È stato fantastico», spiega David Lawrence, ideatore del progetto.GUARDA LE FOTOGli outfit più iconici di David Bowie dagli anni 60 al 2000 «Siamo fortunati ad avere quattro fotografi che partecipano a questa mostra: Philippe Auliac, Michel Haddi, Markus Klinko e Denis O’Regan. E tra questi quattro fotografi, abbiamo foto che non sono mai state esposte al pubblico. Amica.it - Avete mai visto David Bowie al mare con suo padre? Una mostra da non perdere Leggi su Amica.it (askanews) – Dopo una tappa a Parigi, sabato 12 aprile è stata inaugurata a Saint-Rémy-de-Provence unadi foto dicon 150 scatti, alcuni dei quali inediti, intitolata, Mister Jones. Vediamo l’artista nella sua prima infanzia accompagnato dai suoi genitori. «Di solito, quando si scrive una storia, si cerca la fotografia che la illustrerà. Ed è stato proprio cercando fotografie che ne abbiamo scoperte di nuove. È stato fantastico», spiegaLawrence, ideatore del progetto.GUARDA LE FOTOGli outfit più iconici didagli anni 60 al 2000 «Siamo fortunati ad avere quattro fotografi che partecipano a questa: Philippe Auliac, Michel Haddi, Markus Klinko e Denis O’Regan. E tra questi quattro fotografi, abbiamo foto che non sono mai state esposte al pubblico.

Potrebbe interessarti anche:

Avete mai visto un orologio così piccolo?

Casio rivoluziona ancora una volta il mondo dell’orologeria con un’idea audace e innovativa: Casio Ring Watch CRW-001, il primo orologio digitale ad anello dell’azienda. Questo dispositivo compatto, ...

“Avete visto chi c’era in studio?”. Grande Fratello, polemiche del pubblico dopo averle notato

“Avete visto chi c’era in studio. Vergogna, ci prendono per il c…!”. Scoppia la protesta del pubblico del Grande Fratello. Durante la puntata di ieri sera, il reality di Canale 5 è stato travolto da ...

We Bury the Dead, prime reazioni all'horror con Daisy Ridley: "Lo zombie movie che non avete mai visto prima"

Dopo alcuni passi falsi, sembra che l'attrice, divenuta celebre per il ruolo di Rey in Star Wars, stia ottenendo sempre più consensi Prima di tornare al franchise di Star Wars, Daisy Ridley ha fatto ...

Avete mai visto David Bowie al mare con suo padre? Una mostra da non perdere. David Bowie come non l’avete mai visto: scatti inediti tra famiglia, memoria e palco. Che tempo che fa, la gaffe di Fabio Fazio con Carlo Verdone: «Sei amico di David Bowie?». Lui: «Ero amico...». Carlo Verdone, l'incontro (esilarante) con David Bowie: il racconto a 'Che tempo che fa'. Fazio, la clamorosa gaffe con Carlo Verdone: "Sei suo amico?". L’ultimo David Bowie. Ne parlano su altre fonti

amica.it riferisce: Avete mai visto David Bowie al mare con suo padre? Una mostra da non perdere - Le foto inedite di David Bowie «Questa è una foto scattata nel 1974 da Denis ... Ed è stato proprio cercando fotografie che abbiamo scoperto fotografie che non avevamo mai visto prima. È stato ...

Segnala quotidiano.net: David Bowie, mostra di fotografie (alcune inedite) svela nuove storie - Parigi, 11 apr. (askanews) - Dopo una tappa a Parigi, sabato 12 aprile verrà inaugurata a Saint-Rémy-de-Provence una mostra di foto di David Bowie con 150 scatti, alcuni dei quali inediti, intitolata ...

Lo riporta askanews.it: David Bowie, mostra di fotografie (alcune inedite) svela nuove storie - Foto inedite, come quella di Auliac del 1976, quando Bowie terminò il suo concerto Station to Station”. “Vediamo delle foto straordinarie. Vediamo David ... che non avevamo mai visto prima.