Veneto Zaia Con Fdi rapporto solido preso atto dei 2 fuoriusciti

rapporto con Fratelli d'Italia che è solido. Fratelli d'Italia ha le porte aperte, se qualcuno entra, come accade in tutti i partiti, accoglie". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, parlando con i cronisti a Palazzo Balbi, a Venezia, a proposito di due consiglieri regionali, Silvia Rizzotto e Marco Andreoli, usciti dalla Lega e passati a Fratelli d'Italia. Se ci fossero altre defezioni? "Prendiamo atto, la bottega non chiude", aggiunge Zaia.

