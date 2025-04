Il fratellastro di Antonio Cassano tenta di strangolare un agente nel carcere di Trani

tentato di strangolare un agente della Polizia Penitenziaria nel carcere di Trani, provocandogli una ferita alla testa con 15 giorni di prognosi. Protagonista dell’aggressione è Giovanni Cassano, noto come ‘u curt e fratellastro dell’ex calciatore Antonio. Dopo aver chiesto di essere accompagnato in infermeria, Cassano si sarebbe scagliato contro di lui stringendo “il collo così forte da farlo svenire e cadere a terra, purtroppo nella caduta urtava la testa al cancello in ferro”, denuncia il Sappe.“Non sappiamo cosa sarebbe potuto accadere se non fossero intervenuti gli altri poliziotti in soccorso dello sfortunato collega, ma sicuramente siamo andati molto vicino alla tragedia”, dice il segretario nazionale Federico Pilagatti. Cassano ha una fedina penale importante, costellata di precedenti per furti e ricettazione. Ilfattoquotidiano.it - Il fratellastro di Antonio Cassano tenta di strangolare un agente nel carcere di Trani Leggi su Ilfattoquotidiano.it Hato diundella Polizia Penitenziaria neldi, provocandogli una ferita alla testa con 15 giorni di prognosi. Protagonista dell’aggressione è Giovanni, noto come ‘u curt edell’ex calciatore. Dopo aver chiesto di essere accompagnato in infermeria,si sarebbe scagliato contro di lui stringendo “il collo così forte da farlo svenire e cadere a terra, purtroppo nella caduta urtava la testa al cancello in ferro”, denuncia il Sappe.“Non sappiamo cosa sarebbe potuto accadere se non fossero intervenuti gli altri poliziotti in soccorso dello sfortunato collega, ma sicuramente siamo andati molto vicino alla tragedia”, dice il segretario nazionale Federico Pilagatti.ha una fedina penale importante, costellata di precedenti per furti e ricettazione.

Potrebbe interessarti anche:

Cassano su Conte: «Si è rotto i c*glioni di Napoli! De Laurentiis gli ha rovinato il giocattolo. Antonio allenerà qui»

Cassano dice la sua su quello che sarà il futuro di Antonio Conte a fine stagione nonostante l’annata positiva a Napoli A Viva el Futbol, Antonio Cassano ha voluto parlare di quello che sarà il ...

Agente aggredito nel carcere di Trani. Il detenuto è il fratellastro di Cassano

L'uomo, con cui il calciatore non ha mai voluto avere rapporti, è già noto per altre aggressioni all'interno delle altre carceri pugliesi dove è stato detenuto. Ieri sera l'episodio è stato ...

Antonio Cassano e Rose Villain faccia a faccia a Sanremo: “Tu perché lo hai fatto?”, “Sono un c…”

La cantante ospite del trio di Viva el Football a Sanremo. Cassano le chiede del colore dei capelli e lei rilancia con una domanda sugli orecchini. La risposta dell'ex calciatore barese è ...

Il fratellastro di Antonio Cassano tenta di strangolare un agente nel carcere di Trani: bloccato. Il fratellastro di Antonio Cassano tenta di strangolare un agente nel carcere di Trani. Giovanni Cassano arrestato, fratellastro dell'ex calciatore: ha violato i domiciliari, "beccato" su Instagram. Arrestato il fratellastro di Cassano, il tiktoker era nella ‘banda delle parrucche’. Furti in appartamento e ricettazione: 8 arresti. Un colpo a Giovinazzo. Bari: Furti in abitazione, rapine e ricettazione: 8 arresti dei Carabinieri. I NOMI. Ne parlano su altre fonti

bari.repubblica.it comunica: Il fratellastro di Antonio Cassano tenta di strangolare un agente nel carcere di Trani: bloccato - Giovanni Cassano, mentre era accompagnato in infermeria, si è scagliato contro l'agente afferrandolo per la gola e trascinandolo per alcuni metri. Per ...

Nota di rainews.it: E' il fratellastro di Cassano il detenuto che ha tentato di strangolare un agente di custodia - Lo riferisce il Sappe: "Non sappiamo cosa sarebbe potuto accadere se non fossero intervenuti gli altri poliziotti in soccorso del collega" ...

msn.com riferisce: Agente aggredito nel carcere di Trani. Il detenuto è il fratellastro di Cassano - L'uomo, con cui il calciatore non ha mai voluto avere rapporti, è già noto per altre aggressioni all'interno delle altre carceri pugliesi dove è stato detenuto. Ieri sera l'episodio è stato denunciato ...